"Мені зараз постійно говорять про цей рекорд Мхітаряна (25 голів у сезоні 2012/13), але я стараюсь не зациклюватись на цьому. Головне, щоб ми перемагали і приносили 3 очки команді, а голи самі прийдуть, якщо гарно працювати. Селезньов вже був зациклений на якихось рекордах, але вийшло не дуже (сміться)!

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Євген – це легенда українського футболу, топ-нападник. Забивав багато голів, завжди був хижаком штрафного майданчика. До речі, мені підказав бити пенальті по воротарю. У матчі з Рухом якраз скористався його підказкою. Селезньов питав, чому я не б'ю по воротарю. Я бив так, а потім перейшов більше на силу, так надійніше. Він сказав, що спробуй знову по воротарю, от я й спробував. Тепер буду "розгойдувати" воротарів – один раз на силу, один раз по ньому", – розповів Довбик у коментарі ВЗБІРНА.

Додамо, що нападник СК Дніпро-1 наразі може похизуватися 19 точними ударами. Довбик має ще 9 матчів, щоб забити 7 голів і перевершити рекорд Мхітаряна.