Ветеран украинского футбола Евгений Селезнев все еще находится в поисках хоть какой-то игровой практики.

37-летний центральный нападающий Миная последний раз выходил на поле в матче против Львова 25 сентября, отыграв 7 минут. После этого он ни разу не попадал в заявку.

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Селезнев занимается отдельно от команды и пытается искать новый клуб. Так, в октябре он лично выходил на тренерский штаб Вереса, возглавляемый Юрием Виртом, и предлагал свои услуги. В ответ – резкий отказ, утверждает телеграм-канал УПЛ Жива .

Формально контракт Евгения с закарпатцами рассчитан до конца 2022 года. Минаю осталось сыграть еще два матча до зимней паузы. Сейчас команда идет тринадцатой в УПЛ с 10 зачетными баллами.

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