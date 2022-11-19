Ветеран українського футболу Євген Селезньов все ще перебуває у пошуках бодай якоїсь ігрової практики.

37-річний центральний нападник Миная востаннє виходив на поле в матчі проти Львова 25 вересня, відігравши 7 хвилин. Після цього він жодного разу не потрапляв до заявки.

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Селезньов займається окремо від команди й пробує шукати новий клуб. Так, у жовтні він особисто виходив на тренерський штаб Вереса, який очолює Юрій Вірт, та пропонував свої послуги. У відповідь – різка відмова, стверджує телеграм-канал УПЛ Жива.

Формально контракт Євгена із закарпатцями розрахований до кінця 2022 року. Минаю залишилось зіграти ще два матчі до зимової павзи. Наразі команда йде тринадцятою в УПЛ з 10 заліковими балами.

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