В пятницу, 18 ноября, на поле Академии Руха прошел благотворительный матч в поддержку ВСУ. Главной целью мероприятия был сбор средств на закупку термобелья для украинских военных (5-й отдельный штурмовой полк ВСУ, 93-я отдельная механизированная бригада ВСУ "Холодный Яр" и 125-я отдельная бригада территориальной обороны ВСУ).

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Всего удалось собрать более 200 тысяч гривен, а команда звезд под обильным снегопадом разгромила сборную артистов Украины со счетом 10:6.

К слову, за команду звезд сыграли: форвард Миная Евгений Селезнев, экс-игроки Артем Федецкий и Михаил Кополовец, комментатор Виктор Вацко, ведущий Андрей Бедняков, блоггер Виталий Гордиенко ("Отряд киноманов") и другие. За сборную актеров и артистов Украины вышли Арам Арзуманян, Фоззи, Артур Логай, Антон Скуратов, Антон Мурафа, Валерий Сковронский, Валентин Касьян, Александр Попов, Алексей Суровцев, Дмитрий Бабак, Дмитрий Сукач, Константин Косинский, Олег Загордний, Сергей Синьога.

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