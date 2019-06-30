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Дебелко забил свой первый гол за Ригу и помог команде одержать разгромную победу

23:16 10 Читати українською
Дебелко забил свой первый гол за Ригу и помог команде одержать разгромную победу
Игроки Риги радуются уверенной победе / Фото официального сайта клуба

Украинский нападающий отметился голом и ассистом в своем третьем матче за латвийскую команду.

Чемпионат Латвии, 20 тур

Метта/ЛУ – Рига – 0:4

Голы: Дебелко, 6, Брисола, 62, Фазили (аг), 69, Ракелс, 74

Роман Дебелко открыл счет уже в дебюте игры. 25-летний форвард воспользовался хаосом в обороне соперника после подачи углового и вколотил мяч в сетку из пределов штрафной. В первой половине Рига успокоилась, но уже во втором тайме столичная команда просто уничтожила соперника. Дебелко к голу добавил еще и ассист на Ракелса во время четвертого взятия ворот Метты/ЛУ.

Харатин, Зубков и Игнатенко помогли Ференцварошу добыть разгромную победу в товарищеском матче

Рига возглавляет турнирную таблицу латвийского чемпионата, опережая ближайшего конкурента на 6 очков.

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Теги
Мир Рига Рига Роман Дебелко Роман Дебелко Украинцы за рубежом
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