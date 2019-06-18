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Селезнев попрощался с Малагой

22:21 133 Читати українською
Селезнев попрощался с Малагой
Евгений Селезнев / ФК Малага

Украинский форвард Евгений Селезнев намекнул, что больше не является игроком Малаги.

Евгений Селезнев в своем Instagram попрощался с Малагой. Игрок выступал в Испании в последние полгода.

Малага без Селезнева проиграла Депортиво и выбыла из борьбы за выход в Ла Лигу

"Спасибо всем моим друзьям", – так подписал фотографию украинский нападающий.

Селезнев сыграл 346 минут в 12 матчах за "анчоусов", в которых не забил ни одного гола и не отдал ни одного ассиста. Малага по итогам сезона 2018/19 не смогла выйти в Примеру, уступив в плей-офф Депортиво.

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