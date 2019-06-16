Малага без Селезнева проиграла Депортиво и выбыла из борьбы за выход в Ла Лигу

Состоялся матч полуфинала плей-офф за выход в Ла Лигу между Малагой и Депортиво.

Сегунда, повышение в классе, полуфинал плей-офф

Малага – Депортиво – 0:0 (2:4)

Гол: Бергантинос, 82

Бланко Лещук не помог Малаге в первом полуфинале плей-офф за путевку в Примеру против Депортиво

В ответном матче полуфинала плей-офф за выход в Ла Лигу Малага принимала Депортиво. В стартовом составе хозяев на поел вышел арендованный у Шахтера нападающий Густаво Бланко Лещук, украинский форвард Евгений Селезнев не попал в заявку на игру.

Первый матч закончился победой Депортиво со счетом 4:2, поэтому именно команда Хосе Луиса Марти имела больше шансов на выход в финал. Хотя определенным преимуществом владела Малага, но в конце матча единственный гол во встрече забил игрок гостей. Именно поэтому в финале плей-офф за выход в Ла Лигу вышло Депортиво.