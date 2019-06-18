Селезньов попрощався з Малагою

Італія — 18 черв 283
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Коваленко може приєднатись до Фонсеки у Ромі
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Реал налаштований зменшити суму за трансфер Неймара – мадридці мають хороший козирІспанія — 18 черв 612
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Одруження, зйомки у кліпах та теплі краї – як проводять відпустку гравці ДинамоУкраїна — 18 черв 2672
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Шевченко порадив Мілану придбати Миколенка, – Sky Sport ItaliaІталія — 18 черв 2110
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Неймар розпалює війну між Барселоною та Реалом: що потрібно обом клубам, щоб реалізувати трансфер на 250 млн євроІспанія — 18 черв 3685