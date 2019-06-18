Селезньов попрощався з Малагою

Український форвард Євген Селезньов натякнув, що більше не є гравцем Малаги.

Євген Селезньов у своєму Instagram попрощався з Малагою. Гравець виступав в Іспанії протягом останніх півроку.

Малага без Селезньова програла Депортіво та вибула з боротьби за вихід у Ла Лігу

"Дякую всім моїм друзям", – так підписав світлину український нападник.

Селезньов зіграв 346 хвилин у 12 матчах за "анчоусів", у яких не забив жодного гола та не віддав жодного асисту. Малага за підсумками сезону 2018/19 не змогла вийти в Прімеру, поступившись у плей-офф Депортіво.

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