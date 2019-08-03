Вест Хэм – Атлетик: Ярмоленко выходит на 65-й минуте – конкуренты выдали результативную игру

Обновленный проект Пеллегрини наконец-то посетил домашнюю арену – лондонский Олимпийский стадион. Вест Хэм принимает Атлетик Бильбао. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Вест Хэм – Атлетик – 2:2 (идет 2-й тайм)

Голы: Лансини, 22 Уилшер, 23 – Алле (автогол), 1, Уильямс, 15

Андрей Ярмоленко несмотря на феерический камбэк против Герты оказался в запасе, и это лучше всего отражает его актуальный статус в амбициозном клубе после нескольких летних трансферов. Атлетик же забил, по сути, после первых двух вылазок к воротам. Самый дорогой трансфер в истории Вест Хэм Юнайтед забил в собственные ворота – Алле немного не в том месте продемонстрировал свой голевой талант. А потом Муниаин обыгрался в стеночку на правом фланге и выдал кросс на Иньяки Уильямса, который не имел права промахнуться с нескольких метров.

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️ El gol de Unai López en colaboración con Haller.



0-1 I #WestHamAthletic #AthleticClub ️ pic.twitter.com/wDAlSS7D4Y — Athletic Club (@AthleticClub) August 3, 2019

На 22-й "молоты" вернулись в игру едва ли не после первого своего момента. Алле справа в штрафной мягко навесил, другой новичок Форналс ударом через себя переправил еще левее, а Лансини замкнул. Прошло менее 60 секунд, и Алле еще раз исправился за автогол. Экс-форвард Айнтрахта продавил соперника на левом фланге, после чего покатил под удар "Супер Джеку" – Уилшер показал талант бильярдиста, выстрелив метров с 17.

Хозяева почувствовали кураж. Лансини отдал пас за спину, все тот же бывший хавбек Арсенала идеально выложил под удар Андерсону, но Фелипе, который вышел на правом фланге Ярмоленко, промахнулся из пределов вратарской. Впоследствии Лансини с еще более близкого расстояния не сумел в падении нанести удар. Атака ВХЮ в первой половине радует глаз – отсутствия Ярмоленко не ощущалось вовсе, хотя лондонцы преимущественно атаковали левым флангом, куда по привычке смещался Фелипе Андерсон.

После перерыва вместо Форналса вышел Антонио, а наиболее активным стал бразильский вингер. Андерсон несколько раз был близок к результативным действиям, после чего ушел с поля – Ярмоленко появляется на 65-й минуте. Атлетик провел несколько атак левым флангом – экс-защитник ПСЖ Юри Берчиче создает проблемы как Андерсону, так и Ярмоленко, который первые 5 минут преимущественно бегает без мяча и пытается наладить коммуникацию с Алле, что-то рассказывая французском форварду в центре поля.