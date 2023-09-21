"Я з іншого покоління. Зараз хлопці професійніші, стежать за собою. Футбол рухається вперед, команди грають більш тактично та компактно. У Шахтарі мені подобається Келсі і, особливо, Сікан.

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У Динамо – імпонує Ванат. Влад рухається у правильному напрямку, він жадібний до голів, чим нагадує мене. Я теж любив забивати і ніколи цього не приховував. Я любив, щоб вся увага була сконцентрована на мені, і моє прізвище світилося на табло. Я був таким собі футбольним егоїстом.

Хто з українських футболістів доріс до переходу у топ-лігу? У Європі вже можуть грати Піхальонок та Сваток. Буяльський – красень. Грі Судакова я взагалі дивуюся, він великий молодець, класний футболіст. Впевнений, що він коштуватиме дуже великі гроші. Багато в нас є талановитих хлопців", – сказав Селезньов у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Євген працевлаштувався в СК Дніпро-1, де відповідатиме за селекцію.

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