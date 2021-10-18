"Рак и Русик Ротань. С Русиком мы кумовья, а с Раком мы вдвоем еще с академии. Можно сказать, что мы с Ракицким одинаковые. На нас льется куча критики. Я не знаю, почему так происходит.

"Я украинец, у меня все украинское": Ракицкий не собирается жить в России после ухода из Зенита

Я знаю, что Ракицкий за человек, насколько он справедлив и честен. Не понимаю, зачем они это делают. Конечно, я понял, почему его в сборную перестали вызывать. Я уже устал объяснять это людям, мне уже, наверное, стало все равно. А что ты объяснишь?" – заявил Селезнев в интервью YouTube-каналу МУХА.

Напомним, форвард пересекался с Ракицким в Шахтере, а с Ротанем в Днепре. Также все трое вместе выступали за сборную Украины.

Голодуючі Поволжя-7: список українців, які виступають у чемпіонаті Росії – слід Зінченка, Ракицький мріє про Київ