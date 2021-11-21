– Помнишь, когда последний раз забивал с игры?

– Помню. Да что тут говорить, это надо видеть.

– Прервал полосу неудач, наконец забил. Что сейчас на душе?

– На душе сейчас не очень хорошо. Мы вели в счете, но пропустили нелепый гол. Что еще сказать? Личная радость есть, ведь я помню те слова, что я не футболист. Как не футболист может забивать украинскому мастодонту, гранду нашему – Ингульцу? Это ложка меда в бочке дегтя.

Месть Селезнева в видеообзоре матча Минай – Ингулец – 2:2

– Это вы о словах Александра Поворознюка?

– Я не буду называть фамилий. Радостно праздновал, потому что 12 матчей не мог забить, а сейчас вышло. Я все голы посвящаю сыну, родителям, умершему папе.

– Далее будете продолжать в таком темпе?

– Мне было тяжело тренироваться, я порвал мышцу. Только три дня я мог тренироваться. Я считаю, что 55-60 минут мне достаточно для этого матча. Следующий матч с Колосом, посмотрим, в какой форме я буду, – резюмировал Селезнев в комментарии каналу "Футбол".

Минай упустил победу над Ингульцом – Селезнев забил дебютный гол в сезоне и первый за 5 лет не с пенальти