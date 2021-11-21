– Пригадуєш, коли востаннє забивав з гри?

– Пригадую. Та що тут казати, то треба бачити.

– Перервав смугу невдач, нарешті забив. Що зараз на душі?

– На душі зараз не дуже добре. Ми вели у рахунку, але пропустили безглуздий гол. Що ще сказати? Особиста радість є, адже я пам'ятаю ті слова, що я не футболіст. Як не футболіст може забивати українському мастодонту, гранду нашому – Інгульцю? Це ложка меду в бочці дьогтю.

Помста Селезньова у відеоогляді матчу Минай – Інгулець – 2:2

– Це ви про слова Олександра Поворознюка?

– Я не називатиму прізвищ. Радісно святкував, тому що 12 матчів не міг забити, а зараз вийшло. Я всі голи присвячую синові, батькам, тату, який помер.

– Далі продовжуватимете в такому темпі?

– Мені було важко тренуватись, я порвав м'яз. Тільки 3 дні я міг тренуватися. Я вважаю, що 55-60 хвилин мені достатньо для цього матчу. Наступний матч з Колосом, поглянемо, в якій формі я буду, – резюмував Селезньов у коментарі каналу "Футбол".

Минай втратив перемогу над Інгульцем – Селезньов забив дебютний гол у сезоні і перший за 5 років не з пенальті