Минай и Ингулец расписали результативную ничью в рамках 15-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи.

На 27-й минуте Ковалев вывел гостей вперед, однако на перерыв лидером ушел Минай. Первый гол закарпатцев забил Евгений Селезнев, затолкав мяч с нескольких метров. Таким образом, 36-летний форвард передал "привет" президенту Ингульца Александру Поворознюку, с которым имел горячую перепалку в СМИ. На последних секундах тайма Горин замкнул подачу с углового и закрепил успех Миная.

Минай упустил победу над Ингульцом – Селезнев забил дебютный гол в сезоне и первый за 5 лет не с пенальти

Вторая половина оставалась "сухой" до 80-й минуты. Именно на ней Плохотнюк отправил мяч в сетку шальным парашютом. Удаление Месхи на счет никоим образом не повлияло – 2:2.