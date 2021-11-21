Матч Минай – Ингулец стартовал в 14:00. Такие поединки принято называть битвой за 6 очков – закарпатцы набрали 8 очков и шли предпоследними, а команда Сергея Лавриненко имела на бал больше и занимала 14-ю строчку турнирной таблицы. Сегодняшние соперники очень давно не знают вкуса побед – Ингулец последний раз выигрывал еще 28 августа, а единственная победа Миная была зафиксирована еще в первом туре (31 июля!). Соответственно, матч в Ужгороде был так называемой дуэлью кризисных команд, одна из которых имела возможность прервать ужасную серию.

Евгений Селезнев, который в текущем сезоне не забил еще ни одного мяча, но грезит побитием рекорда УПЛ, вернулся в стартовый состав Миная в статусе капитана команды и очень вдохновенно спел Гимн Украины перед матчем. И уже на 4-й минуте Минай мог забивать – Горин пробил головой после подачи углового, но Гальчук в прыжке спас Ингулец! Мог возникнуть момент и у Селезнева, однако Евгений не попал по мячу, пытаясь замкнуть прострел с фланга.

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Ингулец ответил падением Запорожца в штрафной. Арбитр Роман Блавацкий не назначил пенальти и "поплатился" за это уже через несколько секунд. Бартулович, исполняя штрафной удар, попал прямо в голову главному арбитру. По сути, это был самый интересный момент у ворот хозяев до 28-й минуты.

Первый же удар по воротам Миная стал голевым. Максим Ковалев из пределов вратарской переправил мяч в сетку после суматохи, вызванной подачей углового. Интересно, что защитник Ингульца совсем не праздновал свой первый гол в сезоне, хотя за Минай никогда не играл. Петровцы наконец-то прервали свою "сухую" серию продолжительностью почти 400 минут. Почти сразу же подопечные Лавриненко могли забить еще раз, но Запорожец неудачным пасом испортил контратаку гостей два в два.

На 40-й минуте Минай сравнял – и забил Селезнев! Опытный форвард оказался первым на добивании после попадания в штангу и сейва Гальчука. Евгений сумел с нескольких метров затолкать мяч в сетку, забив свой первый гол за Минай и 117-й в УПЛ – до повторения рекорда Селезневу не хватает еще 6.

Казалось, первый тайм завершится миром, но уже в компенсированное время Олег Горин совершил то, что не удалось на первых минутах. Центрбек опередил Коробенко после навеса с угла поля и вывел Минай вперед! Камбек подопечных Игоря Леонова перед самым перерывом.

На второй тайм Лавриненко заменил Коробенко с Бартуловичем, у которых были желтые карточки. Появились Коваленко и Лупашко – последний не играл из-за травмы полтора года, впервые выйдя на поле после длительного перерыва. Первый момент во втором тайме за Ингульцом – Ковалев классно пробил со штрафного, но Кучер сыграл не менее роскошно, совершив чудо-сейв! Еще один шанс гостей упустил Козак, промахнувшись из пределов штрафной.

На 56-й минуте Евгений Селезнев ушел с поля. К слову, последний раз форвард забивал в матче УПЛ не с пенальти больше шести лет назад – 17 октября 2015-го. Все свои 5 голов за Колос Селезнев оформил ударами с 11-метровой отметки.

Гопей тоже не попал в ворота, запирая подачу со штрафного. Активнее заиграл Ингулец во втором тайме, но сумел сравнять только на 80-й, когда давление гостей значительно уменьшилось. Плохотнюк боролся с соперником и от кого-то из них мяч по дуге влетел в сетку. Автором гола записали игрока Ингульца. Минай еще и завершал игру в меньшинстве после удаления Месхи, получившего вторую желтую.

В итоге, команды завершили первый круг боевыми 2:2, продолжив свои серии без побед. Минай занимает 15 место – 9 очков. У Ингульца 10 пунктов и 14-я позиция.

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