Юрий Вирт и Евгений Селезнев на "Кубке свободных людей" / Фото из открытых источников

В Ковеле провели благотворительный турнир "Кубок свободных людей", сообщает "Футбол NEWS". Целью мероприятия была денежная помощь ВСУ и моральная поддержка граждан.

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В турнире приняли участие 10 команд, разделенных на две группы. Среди коллективов были и четыре профессиональных команды: Верес, Волынь, Карпаты и Рух.

Среди вышедших на футбольное поле знаменитостей можно вспомнить Евгения Селезнева, Артема Федецкого, Максима Шацких, Вячеслава Шевчука, Олега Герасимюка и других. Обладателем "Кубка свободных людей", в результате, стал Верес, который в финале одолел Сборную звезд 2:1.

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