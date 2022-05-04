Юрій Вірт та Євген Селезньов на "Кубку вільних людей" / Фото з відкритих джерел

У Ковелі провели благодійний турнір "Кубок вільних людей", повідомляє "Футбол NEWS". Метою заходу була грошова допомога ЗСУ та моральна підтримка громадян.

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У турнірі взяли участь 10 команд, які поділили на дві групи. Серед колективів були і чотири професіональні команди: Верес, Волинь, Карпати та Рух.

Серед знаменитостей, які вийшли на футбольне поле можна згадати Євгена Селезньова, Артема Федецького, Максима Шацьких, В'ячеслава Шевчука, Олега Герасимюка та інших. Володарем "Кубка вільних людей", в результаті, став Верес, який у фіналі здолав Збірну зірок 2:1.

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