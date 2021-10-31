"Я спрашивал у Закарлюки: "Сергей Владимирович, почему вы меня так близко к себе подпустили? Постоянно подсказываете, не орете, делаете из меня футболиста". Он мне ответил: "Женя, когда ты станешь старшим, я хочу, чтобы ты передал это все молодым". Я на его могиле плакал очень долго, часа два. У меня началась истерика. Это очень порядочный, честный, справедливый человек… Он – мой учитель… Закарлюка и Мизин сделали из меня футболиста, они что-то во мне увидели.

Шуст: Хочется, чтобы Селезнев побил рекорд и занимался уже каким-то другим делом

Была игра с Полтавой за киевский Арсенал. Мы проигрывали, а потом я случайно забиваю и делаю счет 2:2, а на 93 ставят пенальти. Должен был бить Сергей Закарлюка, но он приносит мне мяч. А меня до этого Мизин учил, как бить пенальти по вратарю. Говорю: "Я не буду, я у вас премию заберу". Минута осталась, он мне бросает мяч, и говорит: "Я тебе е**ло набью прямо здесь. Ты что, о******й? Как ты хочешь играть дальше? Не ударишь – набью прямо здесь на поле". Я подхожу, бью впервые по вратарю и забиваю – 3:2.

То же – начало первого круга, первый матч, меня трясет. Я не хотел играть, но Закарлюка сказал те же слова: "Ты что, о******й? Если не ты, то кто? Вот такими словами и действиями он давал мне уверенность, а когда надо было – он на меня орал. Он сделал мою карьеру", – цитирует Селезнева Sport Arena.

Життя обірвалось у дорозі. Найвідоміші футбольні ДТП, що закінчилися летально