Селезнев – об отстранении в Колосе: Контракт есть, зарплату по нему пока не выплачивают
Форвард Колоса Евгений Селезнев заявил, что не получает зарплату после скандального отстранения от команды.
"Говорят, что клуб ничего не говорил плохого. Но клуб и не опроверг. Президенту поставили детский ультиматум – либо он (Руслан Костышин – прим.), или я.
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Это правильно было, что меня отстранили сначала, потому что легче поменять футболиста, чем тренерский состав. Тогда возникает вопрос, кто будет платить мне зарплату? Президент, с которым мы пожимали руки? Или Руслан Костышин из своего кармана?
Убрать меня из клуба – это было решение Костышина. Контракт есть, зарплату по нему пока не выплачивают", – рассказал Селезнев в эфире YouTube-канала Кент.
Напомним, контракт Селезнева принадлежит Колосу, но футболист был исключен из состава команды после конфликта с главным тренером Русланом Костышиным на зимних учебно-тренировочных сборах. В текущем сезоне Евгений провел за "земледельцев" 12 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу.
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