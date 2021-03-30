Форвард Колоса Евгений Селезнев заявил, что не получает зарплату после скандального отстранения от команды.

"Говорят, что клуб ничего не говорил плохого. Но клуб и не опроверг. Президенту поставили детский ультиматум – либо он (Руслан Костышин – прим.), или я.

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Это правильно было, что меня отстранили сначала, потому что легче поменять футболиста, чем тренерский состав. Тогда возникает вопрос, кто будет платить мне зарплату? Президент, с которым мы пожимали руки? Или Руслан Костышин из своего кармана?

Убрать меня из клуба – это было решение Костышина. Контракт есть, зарплату по нему пока не выплачивают", – рассказал Селезнев в эфире YouTube-канала Кент.

Напомним, контракт Селезнева принадлежит Колосу, но футболист был исключен из состава команды после конфликта с главным тренером Русланом Костышиным на зимних учебно-тренировочных сборах. В текущем сезоне Евгений провел за "земледельцев" 12 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу.

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