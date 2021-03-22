"Ситуация следующая. Если брать сначала, она и простая, и сложная. Костышин поставил ультиматум президенту: либо он, либо я. Естественно, здесь выбор упал на тренерский штаб. Это, в принципе, правильно. У меня был разговор на первом этапе с президентом. Вопрос о нарушении режима отпал, у него нет ко мне претензий. Мы договорились встретиться втроем, но Руслан Владимирович всячески избегал этой встречи, мы так и не встретились. Прошло некоторое время, но мы так и не смогли втроем поговорить. Видимо, ему нечего мне сказать, потому что, чтобы убрать человека из футбола, должны быть какие-то основания.

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Исходя из этих событий, никакой другой причини, кроме каких-то личных обстоятельств, нет. Сначала были претензии из-за нарушения режима, которые сразу отпали. И если главный тренер говорит, что меня действительно не будет в команде, я просто не понимаю, почему это нельзя было сказать при личной встрече. Если ты забираешь у человека, у которого есть неплохая карьера, что-то без доказательств, то надо что-то говорить.

Насколько я знаю, версии случившегося между мной и Костышиным, меняются. Нарушение режима отпало сразу, уже были три другие версии. И что у меня плохие отношения в команде с ребятами, и тренер меня просто не хочет видеть, но это можно было решить в личной беседе. Была бытовая ситуация, которая могла бы элементарно решиться в простом человеческом общении. Но здесь вопрос в следующем: кто будет платить мне зарплату? У президента (Андрея Засухи – прим.) нет ко мне претензий. С президентом у нас была договоренность, мы пожали руки и договорились. Платить будет либо президент, либо Руслан Костышин из-за своих амбиций? Просто обвинить человека без оснований и убрать его из футболу – это неправильно.

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Я не тот человек, который будет выносить сор из избы. Это просто была бытовая ситуация. Я пытался полтора месяца встретиться с человеком, но он всячески этой встречи избегал. Я скажу даже больше: президент был за, чтобы мы встретились. Но меня даже в дубль не отправили. Убирают футбол у футболиста безосновательно. Это совершенно неправильно. Тайсону предоставляют шанс тренироваться и играть в футбол. Ты тренируешься, поддерживаешь форму. Я этого просто так не оставлю, это не по-человечески.

Финансовые условия клуб не выполняет в этот период. Мы встретимся и разберемся. Я хочу, чтобы состоялась встреча. Здесь вопрос стоит так: или Костышин из своего кармана должен платить за свои амбиции, или президент. Но президента тоже можно понять, его подставил Костышин, получается. Он должен мне платить зарплату за то, что я не играю. Я надеюсь на порядочность президента. Мы должны разобраться, в чем меня обвиняют и почему меня убрали из футбола", – цитирует Селезнева сайт ТК Футбол.

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