Форвард Колоса Євген Селезньов заявив, що не отримує зарплату після скандального відсторонення від команди.

"Кажуть, що клуб нічого не говорив поганого. Але клуб і не спростував. Президенту поставили дитячий ультиматум – або він (Руслан Костишин – прим.), або я.

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Це правильно було, що мене усунули спочатку, тому що легше поміняти футболіста, ніж тренерський склад. Тоді виникає питання, хто буде платити мені зарплату? Президент, з яким ми тиснули руки? Або Руслан Костишин зі своєї кишені?

Прибрати мене з клубу – це було рішення Костишина. Контракт є, зарплату по ньому поки не виплачують", – розповів Селезньов у ефірі YouTube-каналу Кент.

Нагадаємо, контракт Селезньова належить Колосу, але футболіст був виключений зі складу команди після конфлікту із головним тренером Русланом Костишиним на зимових навчально-тренувальних зборах. У поточному сезоні Євген провів за "хліборобів" 12 матчів у всіх турнірах, де забив 5 м'ячів і віддав 1 результативну передачу.

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