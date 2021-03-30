Селезньов – про відсторонення з Колоса: Контракт є, зарплату по ньому поки не виплачують
Форвард Колоса Євген Селезньов заявив, що не отримує зарплату після скандального відсторонення від команди.
"Кажуть, що клуб нічого не говорив поганого. Але клуб і не спростував. Президенту поставили дитячий ультиматум – або він (Руслан Костишин – прим.), або я.
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Це правильно було, що мене усунули спочатку, тому що легше поміняти футболіста, ніж тренерський склад. Тоді виникає питання, хто буде платити мені зарплату? Президент, з яким ми тиснули руки? Або Руслан Костишин зі своєї кишені?
Прибрати мене з клубу – це було рішення Костишина. Контракт є, зарплату по ньому поки не виплачують", – розповів Селезньов у ефірі YouTube-каналу Кент.
Нагадаємо, контракт Селезньова належить Колосу, але футболіст був виключений зі складу команди після конфлікту із головним тренером Русланом Костишиним на зимових навчально-тренувальних зборах. У поточному сезоні Євген провів за "хліборобів" 12 матчів у всіх турнірах, де забив 5 м'ячів і віддав 1 результативну передачу.
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