Сексуальная фанатка Бешикташа не стесняется показывать свое обнаженное тело – фото разрывают сеть (18+)

Наташа Томсен – известная датская фитнес-модель, которая болеет за турецкий Бешикташ.

Наташе 26 лет, сейчас она живет в Шотландии. Впрочем, даже далеко от Турции, девушка горячо поддерживает свой любимый клуб Бешикташ.

Популярность Наташи начала серьезно расти после того, как девушка попала на обложку датского мужского журнала "М".

На сегодняшний день Наташа предоставляет услуги фитнес-ассистента, помогая составлять оптимальную программу тренировок и питания для своих клиентов. Кроме этого, девушка активно ведет свой аккаунт в социальной сети Инстаграм, на который подписано 4,5 миллиона человек.

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