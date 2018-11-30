Найсексуальніша фанатка Бешикташа не соромиться показувати своє оголене тіло – фото розривають мережу (18+)

Наташа Томсен – відома данська фітнес-модель, яка вболіває за турецький Бешикташ.

Наташі 26 років, зараз вона живе в Шотландії. Втім, навіть будучи далеко від Туреччини, дівчина палко підтримує свій улюблений клуб Бешикташ.

Популярність Наташі почала серйозно зростати після того, як дівчина потрапила на обкладинку данського чоловічого журналу "М".

На сьогоднішній день Наташа надає послуги фітнес-асистента, допомагаючи складати оптимальну програму тренувань і харчування для своїх клієнтів. Крім цього, дівчина активно веде свій акаунт в соціальній мережі Інстаграм, на який підписано 4,5 мільйони людей.

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