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"Она богиня!", – невероятно сексуальная девушка свела с ума лучшего бомбардира элитного дивизиона Лиги наций

12:40 191 Читати українською
"Она богиня!", – невероятно сексуальная девушка свела с ума лучшего бомбардира элитного дивизиона Лиги наций
Харис и Амина

Сборная Швейцарии в заключительном матче Лиги наций вырвала для себя первое место в группе, феерично обыграв Бельгию (5:2).

Швейцарский нападающий Бенфики Харис Сеферович оформил хет-трик в этом матче и стал лучшим бомбардиром элитного дивизиона Лиги наций с пятью голами.

Этому достижению Харис обязан и его второй половинке Амине, которая всегда поддерживает любимого. Летом этого года нападающий сделал предложение девушке, на которую она сразу же согласилась.

Футбол 24 предлагает вашему вниманию самые эффектные фото Амины, которую в социальных сетях прозвали "швейцарской богиней".

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Публикация от A M I N A (@minuminita)

Публикация от A M I N A (@minuminita)

just because.

Публикация от A M I N A (@minuminita)

Публикация от A M I N A (@minuminita)

Публикация от A M I N A (@minuminita)

Лига наций6 тур

Швейцария - Бельгия: Воскресенье 18 ноября 2018

Швейцария
Матч окончен
5 : 2
Бельгия
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