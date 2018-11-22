"Она богиня!", – невероятно сексуальная девушка свела с ума лучшего бомбардира элитного дивизиона Лиги наций

Сборная Швейцарии в заключительном матче Лиги наций вырвала для себя первое место в группе, феерично обыграв Бельгию (5:2).

Швейцарский нападающий Бенфики Харис Сеферович оформил хет-трик в этом матче и стал лучшим бомбардиром элитного дивизиона Лиги наций с пятью голами.

Этому достижению Харис обязан и его второй половинке Амине, которая всегда поддерживает любимого. Летом этого года нападающий сделал предложение девушке, на которую она сразу же согласилась.

Футбол 24 предлагает вашему вниманию самые эффектные фото Амины, которую в социальных сетях прозвали "швейцарской богиней".

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