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ХОФФЕНХАЙМ - ШАХТАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Твіттеріада. "Нахабна морда" поруч із Ракицьким, Роналду заробляє на жадібності, лікувальна еротика для бека Барселони

22:30 460 Читать на русском
Твіттеріада. "Нахабна морда" поруч із Ракицьким, Роналду заробляє на жадібності, лікувальна еротика для бека Барселони
Корал Сімановіч / Instagram
Олег Бабій Олег Бабій

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. Дороги – лайно, але сьогодні гуляємо!

Ярослав Ракицький не полетів із Шахтарем на матч проти Хоффенхайма. Дружина футболіста, Ольга, тим часом запостила ось таке фото. "Наша любимая наглая морда", – написала Ракицька, маючи на увазі, вочевидь, розкішного собаку.

ракицький

Натомість Ларрі Кайоде має всі шанси зіграти у 5-му турі ЛЧ. У дорогу його проводжала кохана жінка, яку він величає "принцесою".

кайоде

Денис Бойко став гостем "Вацко Light", взувши шузи, гідні Гуллівера. Через кілька днів стався "привоз" в Олександрії.

бойко вацко

Натомість Віктор Циганков перед візитом у Кіровоградську область гарно відпочив із друзями. У вас також виникло враження, що молодий "динамівець" закосив під Гамшіка?

циганков

Валерій Федорчук (із одноклубниками Худжамовим і Борячуком): "Квест! Нам вдалось зайти в банк і вийти. Сьогодні гуляємо".

федорчук худжамов борячук

Але не все так просто. Згодом Рустама Худжамова спіткала дорожньо-транспортна пригода. "Укравтодор, люблю тебе! Платиш із кожної зарплати податки, з кожного літра бензину і при купівлі машини, а дороги як були лайном, так і залишились", – обурюється голкіпер Маріуполя. Важко не погодитись.

Мудрістю наповнені слова і Олексія Дитятьєва. "Думаючи, що ти все знаєш, втачаєш можливість докопатися до істини", – вважає захисник Краковії.

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Спільний сніданок із польською командою.

Чутки про перехід Євгена Селезньова у Галатасарай поновилися. "Начинаем полет?" – підливає масла у вогонь Женя.

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Хавбек ПАОКа Євген Шахов із своєю "половинкою".

шахов

Хавбек бельгійського Антверпена Єгор Назарина повіз свою кохану у Париж – на французькі поцілунки.

назарина

Владислав Ващук, Олексій Михайличенко, Олег Протасов, Володимир Мунтян. Концентрація легенд українського футболу на телеканалі Прямий – зашкалює!

ващук михайличенко мунтян протасов

Світ. Чорна п'ятниця

Лідер Наполі Марек Гамшік і його новенький Ferrari.

гамшік

Луїш Фігу віддає перевагу Range Rover.

фігу

Фото Каріма Бензема вичерпно ілюструють падіння Реала. Той випадок, коли у твоїй машині закінчився бензин...

бензема

...і ти намагаєшся наздогнати чемпіонський титул на велосипеді.

бензема

Дехто, як от Серхіо Рамос, узагалі пересідає на аристократичний ретротранспорт.

рамос

З нагоди Чорної п'ятниці Кріштіану Роналду рекламує свої парфуми зі знижкою, проте вони однаково – за ціною героїну.

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А ось так лідер Ювентуса подорожує повітрям. Поруч – Джорджина Родрігес.

роналду

Ікона стилю – Девід Бекхем – наче народжений для реклами.

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Трохи наших давніх приятелів... Бразильський екс-захисник Динамо Даніло Сілва, виявляється, зібрав солідну колекцію футболок свого колишнього клубу.

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Ще один колишній киянин Джермейн Ленс вітає себе ж із 31-річчям.

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Екс-латераль Металіста і Шахтаря Марсіо Азеведо – улюбленець дітей.

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Впізнали цього бродягу? Майкл Бабатунде – вихованець Кварцяного у Волині 2013-15 років. Йому лише 24...

бабатунде

Натомість бразильцеві Зе Роберто – усі 44, проте він тримає себе у відмінній формі. Ми писали про цього феномена.

зе роберто

Ерік Кантона – допився...

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Мартін Шкртел налягає на обід. Легенда словацького футболу зараз належить Фенербахче.

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Тепла зустріч Гекхана Інлера та Ріяда Мареза. Свого часу вони допомогли Лестеру стати чемпіоном, а зараз виступають в інших клубах – таке життя...

інлер марез

Чинний оборонець Лестера Рікарду Перейра і його дивакуватий пес.

перейра

П'єр-Емерік Обамеянг особисто висловив Дідьє Дрогба скорботу з приводу закінчення кар'єри великого івуарійця. Африканські титани!

дрогба обамеянг

Рафа ван дер Варт також сказав футболу "чао" і зі спокійною совістю готується до свят.

А тим часом Іско зі своєю кралею...

іско

...і Серхіо Агуеро, який перезарядив батареї у Маямі, вже зачекалися на спекотні Бонуси.

агуеро

Бонуси. Трьом левам на розтерзання

Давно ми не заходили в Instagram співведучої "Профутболу" Олександри Лободи. Що новенького?

У кожній країні знайдуться відчайдушні леді, готові роздягнутися заради підтримки рідної збірної. Британка Розі Джонс – саме така, завдяки чому й прославилася. Сьогодні пропонуємо вашій увазі дещо стриманіші фото – дамо простір для фантазії ;)))

Вона родом з Ізраїлю. У модельний бізнес прийшла 18-річною і з того часу досягнула величезних успіхів. А ще – полонила серце Серхі Роберто, півзахисника Барселони. Зараз гравець перебуває у лазареті. На одужання його надихає, зокрема, спокуслива кохана. Її звати Корал Сімановіч.

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Твіттеріада. Мілевський вписався за Шахтар, спекотне кохання Луніна, сексуальна леді для справжнього чемпіона

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