Месси вместе с Роналду и другие звезды: возможный состав Ювентуса под руководством Гвардиолы – это космос

Недавний конфликт Лионеля Месси с Барселоной не дает покоя мировой прессе, которая активно подыскивает для аргентинца новый клуб. Ювентус – один из наиболее резонансных слухов.

Возможный, но маловероятный переход 32-летнего аргентинца в стан чемпиона Италии может осуществить большую мечту многих фанатов – увидеть Месси и Роналду в одной команде. На Апеннинах уже даже подсчитали, сколько примерно придется выложить "зебрам" на содержание 6-кратного обладателя "Золотого мяча". Однако, подписание аргентинца – вроде бы далеко не единственная прихоть Юве, который превращается в главного хедлайнера трансферных слухов.

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Со "Старой синьорой" активно связывают наставника Манчестер Сити Хосепа Гвардиолу, а также его подопечного Лероя Сане. Кроме этого, туринский гранд хотел бы подписать бельгийского защитника ПСЖ Тома Менье. Трансфер последнего на правах свободного агента – пока выглядит наиболее реально. Впрочем, это не мешает британскому таблоиду The Sun пофантазировать с возможным дрим-тим. Если Ювентус реализует все свои планы, в Турине придется расширять стадион. На фото ниже – космическая команда под руководством Пепа... Пока только на бумаге.

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