Украинские легионеры Ла Лиги надеются на позитив в ближайшее время.

Жирона уверенно одолела Хетафе, но украинцы не отличились результативными действиями. Артем Довбик вообще пока начинает матчи в запасе и надеется на помощь саудовцев в конкуренции с местной легендой.

А вот Андрей Лунин наслаждается статусом основного вратаря Реала. Испанская пресса огорчает прогнозами по Кепе, однако у нашего легионера есть немалая поддержка для убеждения Анчелотти. Подробно об этих темах в очередном выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

Почеттино определился с будущим Мудрика в Челси, Ребров не взял звезду из сборной, от Зинченко этого не ожидали