Лунин имеет поддержку против несправедливости Анчелотти, Саудовская Аравия может убрать "дедушку-монстра" для Довбика
18:35 - Читати українською
Украинские легионеры Ла Лиги надеются на позитив в ближайшее время.
Жирона уверенно одолела Хетафе, но украинцы не отличились результативными действиями. Артем Довбик вообще пока начинает матчи в запасе и надеется на помощь саудовцев в конкуренции с местной легендой.
А вот Андрей Лунин наслаждается статусом основного вратаря Реала. Испанская пресса огорчает прогнозами по Кепе, однако у нашего легионера есть немалая поддержка для убеждения Анчелотти. Подробно об этих темах в очередном выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".
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