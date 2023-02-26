Киевское Динамо и латвийская Вальмиера не смогли выявить сильнейшего. Смотрите видео голов и обзор поединка Динамо – Вальмиера на "Футбол 24".

Товарищеский матч 26 02 2023

Динамо – Валмиера – 1:1

Голы: Буяльский, 54 – Гуйе, 57

Первая половина прошла без голов, а вот после перерыва Динамо открыло счет во встрече. Кабаев отдал на фланг Дубинчаку, а тот прострельной передачей нашел Буяльского в центре штрафной.

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Уже через 3 минуты Вальмиера отыгралась – Гуйе довольно курьезно забил. После этого латвийцы имели несколько неплохих моментов, но то не хватало точности, или же Моргун отражал и достаточно сложные удары. В итоге, команды разошлись ничьей 1:1.