Київське Динамо та латвійська Вальмієра не змогли виявити сильнішого. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Динамо – Вальмієра на "Футбол 24".

Товариський матч 26 02 2023

Динамо – Валмієра – 1:1

Голи: Буяльський, 54 – Гуйє, 57

Перша половина пройшла без голів, а от по перерві Динамо відкрило рахунок у зустрічі. Кабаєв віддав на фланг Дубінчаку, а той прострільною передачею знайшов Буяльського в центрі штрафного.

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Вже через 3 хвилини Вальмієра відігралась – Гуйє досить курйозно забив. Після цього латвійці мали кілька непоганих моментів, але то не вистачало влучності, або ж Моргун відбивав і досить складні удари. В підсумку, команди розійшлись нічиєю 1:1.