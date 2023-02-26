Сейви Моргуна у відеоогляді поєдинку Динамо – Вальмієра – 1:1
Київське Динамо та латвійська Вальмієра не змогли виявити сильнішого. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Динамо – Вальмієра на "Футбол 24".
Товариський матч 26 02 2023
Динамо – Валмієра – 1:1
Голи: Буяльський, 54 – Гуйє, 57
Перша половина пройшла без голів, а от по перерві Динамо відкрило рахунок у зустрічі. Кабаєв віддав на фланг Дубінчаку, а той прострільною передачею знайшов Буяльського в центрі штрафного.
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Вже через 3 хвилини Вальмієра відігралась – Гуйє досить курйозно забив. Після цього латвійці мали кілька непоганих моментів, але то не вистачало влучності, або ж Моргун відбивав і досить складні удари. В підсумку, команди розійшлись нічиєю 1:1.