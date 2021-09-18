Полузащитник "горняков" Михаил Мудрик надеется в матче с азовцами реабилитироваться за досадное поражение в Лиге чемпионов.

"Ожидаем непростой игры. Мариуполь – хороший соперник, хорошо играет. Неважно, кто на каком месте находится, на это смотреть вообще нельзя. Готовимся к тяжелой игре, будет хороший матч.

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Думаю, надо больше психологически восстановиться после Шерифа. Небольшой удар, урок был. Мы не зацикливаемся на этом – уже через это перешагнули. Со всеми мыслями готовимся к Мариуполю, а потом уже и к Динамо.

Настроение боевое. Сейчас в команде все злые, хотят только побед после такой неприятной игры для нас. Хотим победами не только компенсировать, потому что наш путь, путь Шахтера – постоянно выигрывать", – сказал Мудрик в комментарии Shakhtar News.

Напомним, поединок Шахтера Мариуполем состоится уже сегодня, 18 сентября. Начало встречи в 17:00.

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