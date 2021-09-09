"В прошлом сезоне Шахтер финишировал вторым с отставанием от Динамо в 11 очков. Не достиг никакой цели. Считаю, пришло время изменений. Моя глобальная цель – сделать Шахтер более сильным, в сравнении с тем, каким я его принял.

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Чтобы команда выросла, нужно помогать молодым игрокам совершенствоваться. Я хочу выиграть не только чемпионат, Кубок, сыграть как можно лучше в Лиге чемпионов, но и воспитать молодых игроков, превратить их в полностью сформированных футболистов.

Считаю, Мудрик – один из лучших среди нашей молодежи сегодня. Если не смогу вывести его на новый уровень – буду расценивать это как личное поражение", – сказал Де Дзерби в комментарии Shakhtar News.

Напомним, в текущем сезоне Мудрик провел за "горняков" три матча (2 – в УПЛ и 1 – в Лиге чемпионов) и в каждом из них отличился голевой передачей.

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