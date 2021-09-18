"Очікуємо непростої гри. Маріуполь – хороший суперник, добре грає. Неважливо, хто на якому місці знаходиться, на це дивитися взагалі не можна. Готуємося до важкої гри, буде хороший матч.

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Думаю, треба більше психологічно відновитися після Шерифа. Невеликий удар, урок був. Ми не зациклюємося на цьому – вже через це переступили. З усіма думками готуємося до Маріуполя, а потім вже і до Динамо.

Настрій бойовий. Зараз в команді всі злі, хочуть тільки перемог після такої неприємної гри для нас. Хочемо перемогами не те що компенсувати, тому що наш шлях, шлях Шахтаря – постійно вигравати", – сказав Мудрик у коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, поєдинок Шахтаря Маріуполем відбудеться вже сьогодні, 18 вересня. Початок зустрічі о 17:00.

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