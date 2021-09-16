Команда Де Дзербі зганьбилася на старті групового етапу ЛЧ. Вернидуб знову втер носа багатим і знаменитим. Оборона "гірників" нагадує прохідний двір, в атаці бракує іскри, а Пятов пропускає далеко не найскладніший удар. У Тирасполі усе пішло шкереберть. Ліга чемпіонів не пробачає схожих помилок. Здається, Шахтар не зробив жодних висновків після Монако. Далі буде ще важче, переконують експерти.

Шериф – Шахтар: відео голів і огляд матчу ЛЧ

Роман Бебех, один з коментаторів матчу Шериф – Шахтар на MEGOGO, не розуміє слів Де Дзербі про фарт. Мовляв, Вернидуб заслужено обіграв свого італійського візаві.

Журналіст каналів Футбол 1/2/3 Ігор Бурбас відверто шокований результатом: "Команда з Молдови перемогла на груповій стадії ЛЧ суперника, склад якого у 10 разів дорожчий. Про що можна говорити".

Коментатор Setanta Sports Ukraine Ігор Бойко проводить несподівану паралель між Шахтарем і Динамо.

Пара Марлон-Матвієнко не має майбутнього, підкреслює оглядач Tribuna.com​​​​​​ Олександр Сажко.

Журналіст Футбол 24 та Gazeta.ua Сергій Тищенко – про поразку імені Де Дзербі.

Наш скаут в Італії Алекс Великих досі не може повірити у те, що сталося.

Шеф-редактор Футбол24 Олег Бабій іронізує над молдовською ганьбою.

Блогер YouTube-проекту Трендець Дмитро Поворознюк ледь підбирає слова.

Шахтарю не місце в ЛЧ з такою обороною: головред журналу Футбол Артем Франков категорично оцінює перспективи "гірників".

Блогер Олег Барков доводить перевагу тираспольців цифрами.

Насамкінець – жорстока правда від В'ячеслава Заховайла, експерта, агента і менеджера.

Шериф – Шахтар: Вернидуб посміявся з ідей Де Дзербі – знущальна поразка на старті ЛЧ, 70 хвилин ганьби і привид Газзаєва