Команда Де Дзерби опозорилась на старте группового этапа ЛЧ. Вернидуб снова утер нос богатым и знаменитым. Оборона "горняков" напоминает проходной двор, в атаке не хватает искры, а Пятов пропускает далеко не самый сложный удар. В Тирасполе все пошло наперекосяк. Лига чемпионов не прощает подобных ошибок. Кажется, Шахтер не сделал никаких выводов после Монако. Дальше будет еще труднее, убеждают эксперты.

Шериф – Шахтер – 2:0 – видео голов и обзор матча

Роман Бебех, один из комментаторов матча Шериф – Шахтер на MEGOGO, не понимает слов Де Дзреби о фарте. Мол, Вернидуб заслуженно обыграл своего итальянского визави.

Журналист каналов Футбол 1/2/3 Игорь Бурбас откровенно шокирован результатом: "Команда из Молдовы победила на групповой стадии ЛЧ соперника, состав которого в 10 раз дороже. О чем можно говорить".

Комментатор Setanta Sports Ukraine Игорь Бойко проводит неожиданную параллель между Шахтером и Динамо.

Пара Марлон-Матвиенко не имеет будущего, подчеркивает обозреватель Tribuna.com Александр Сажко.

Журналист Футбол 24 и Gazeta.ua Сергей Тищенко – о поражении имени Де Дзерби.

Наш скаут в Италии Алекс Великих до сих пор не может поверить в то, что произошло.

Шеф-редактор Футбол24 Олег Бабий иронизирует над молдавским позором.

Блогер YouTube-проекта Трендец Дмитрий Поворознюк едва подбирает слова.

Шахтеру не место в ЛЧ с такой обороной: главред журнала Футбол Артем Франков категорически оценивает перспективы "горняков".

Блогер Олег Барков доказывает превосходство тираспольцев цифрами.

Наконец – жестокая правда от Вячеслава Заховайло, эксперта, агента и менеджера.

Шериф – Шахтер: Вернидуб посмеялся над идеями Де Дзерби – поражение на старте ЛЧ, 70 минут позора и призрак Газзаева