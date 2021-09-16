"Де Дзерби что-то говорил о яйцах": Шахтер сравнивают с Динамо после позора в ЛЧ – никаких отмазок и жестокие вердикты
Донецкий Шахтер сенсационно уступил молдавскому Шерифу в Лиге чемпионов 2021/22. Сокрушительная реакция наших экспертов – в традиционной подборке "Футбол 24".
Команда Де Дзерби опозорилась на старте группового этапа ЛЧ. Вернидуб снова утер нос богатым и знаменитым. Оборона "горняков" напоминает проходной двор, в атаке не хватает искры, а Пятов пропускает далеко не самый сложный удар. В Тирасполе все пошло наперекосяк. Лига чемпионов не прощает подобных ошибок. Кажется, Шахтер не сделал никаких выводов после Монако. Дальше будет еще труднее, убеждают эксперты.
Шериф – Шахтер – 2:0 – видео голов и обзор матча
Роман Бебех, один из комментаторов матча Шериф – Шахтер на MEGOGO, не понимает слов Де Дзреби о фарте. Мол, Вернидуб заслуженно обыграл своего итальянского визави.
Журналист каналов Футбол 1/2/3 Игорь Бурбас откровенно шокирован результатом: "Команда из Молдовы победила на групповой стадии ЛЧ соперника, состав которого в 10 раз дороже. О чем можно говорить".
Комментатор Setanta Sports Ukraine Игорь Бойко проводит неожиданную параллель между Шахтером и Динамо.
Пара Марлон-Матвиенко не имеет будущего, подчеркивает обозреватель Tribuna.com Александр Сажко.
Журналист Футбол 24 и Gazeta.ua Сергей Тищенко – о поражении имени Де Дзерби.
Наш скаут в Италии Алекс Великих до сих пор не может поверить в то, что произошло.
Шеф-редактор Футбол24 Олег Бабий иронизирует над молдавским позором.
Блогер YouTube-проекта Трендец Дмитрий Поворознюк едва подбирает слова.
Шахтеру не место в ЛЧ с такой обороной: главред журнала Футбол Артем Франков категорически оценивает перспективы "горняков".
Блогер Олег Барков доказывает превосходство тираспольцев цифрами.
Наконец – жестокая правда от Вячеслава Заховайло, эксперта, агента и менеджера.
Шериф – Шахтер: Вернидуб посмеялся над идеями Де Дзерби – поражение на старте ЛЧ, 70 минут позора и призрак Газзаева