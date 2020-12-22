"Я совершенно не беспокоюсь. Каждый нападающий стремится забивать, поскольку это его работа. В последние годы Тимо записал на свой счет немало голов, и именно поэтому он стал прекрасным приобретением для нас.

Челси – Вест Хэм – 3:0 – видео голов и обзор матча

Безусловно, ему нужно время для адаптации в новом чемпионате. Однако, он регулярно оказывается в голевой позиции и создает проблемы обороне соперника. Сейчас ему не везет, но это временно. Вскоре все изменится, и мы обязательно увидим его голы", – цитирует Лэмпарда официальный сайт Челси.

Напомним, вчера Челси на своем поле разгромил Вест Хэм (3:0) – Вернер провел на поле весь матч. Безголевая серия Тимо насчитывает уже девять поединков во всех турнирах. Последний раз немец отмечался в воротах соперника еще 7 ноября – в матче 8-го тура АПЛ против Шеффилд Юнайтед.

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