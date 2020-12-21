В рамках матча 14-го тура АПЛ Вулверхэмптон потерпел сенсационное фиаско. Отчёт об этом и других матчи воскресенья читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2020/21, 14-й тур

Бёрнли – Вулверхэмптон – 2:1

Голы: Барнс, 35, Вуд, 51 – Силва, 89 (пен)

Челси – Вулверхэмптон – начало в 22:00

Бёрнли последнее время разыгрался, отобрав очки у Эвертона с Астон Виллой и прибив на выезде Арсенал, однако в домашнем матче с Вулверхэмптоном вряд ли кто-то ставил на 16-ю команду чемпионата. Тем более, что "вулвз" неделю назад переиграли Челси. Вероятно, в победу до старта матча поверили и сами гости – за это их и наказали.

На 35-й минуте счёт "бордовых" вперёд вывел Барнс, который замкнул высокую подачу с левого фланга. Для него это был первый гол в АПЛ с ноября 2019-му. До перерыва Вулверхэмптон так и не отыгрался, а на старте второго тайма Вуд ударом с метра замкнул скидку после штрафного – 2:0! Интересно, что Бёрнли забил два гола в матче АПЛ своём поле впервые с февраля этого года.

Гости смогли отквитать один мяч на 89-й минуте с пенальти, который реализовал Фабиу Силва, но на большее подопечных Эшпириту Санту не хватило. Бёрли празднует сенсационную победу.

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