Челси принимал Вест Хэм в рамках 14-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

В лондонском дерби интрига продолжалась лишь до 10-й минуты, открыл счет ветеран Челси Тьягу Силва, замкнув навес с углового.

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После перерыва добивать соперника взялся Тамми Абрахам. 23-летний форвард всего за две минуты умудрился оформить дубль и довести счет до разгромного. Украинский полузащитник "молотобойцев" Андрей Ярмоленко наблюдал за матчем со скамейки запасных.

После 14-ти туров АПЛ Челси расположился на 5-й строчке, Вест Хэм – 10-й.

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