"Я абсолютно не турбуюся. Кожен нападник прагне забивати, оскільки це його робота. В останні роки Тімо записав на свій рахунок чимало голів, і саме тому він став чудовим придбанням для нас.

Челсі – Вест Хем – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Безумовно, йому потрібен час для адаптації в новому чемпіонаті. Проте, він регулярно опиняється у гольовий позиції і створює проблеми обороні суперника. Зараз йому не щастить, але це тимчасово. Незабаром усе зміниться, і ми обов'язково побачимо його голи", – цитує Лемпарда офіційний сайт Челсі.

Нагадаємо, вчора Челсі на власному полі розгромив Вест Хем (3:0) – Вернер провів на полі увесь матч. Безгольова серія Тімо налічує вже дев'ять поєдинків у всіх турнірах. Востаннє німець відзначався у воротах суперника ще 7 листопада – у матчі 8-го туру АПЛ проти Шеффілд Юнайтед.

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