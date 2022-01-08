"Информация о моем уходе из Черноморца? Не знаю, если у вас появилась такая информация, это так. Мне сообщили о том, что я покидаю Черноморец. Нет, с Григорчуком я не разговаривал.

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Кто сообщил об уходе? Руководство набрало и сказало. Планы насчет будущего места работы, есть ли варианты? Да, Барселона меня пригласила, сейчас еду в Барселону", – рассказал Боровик в комментарии FanDay.

Отмечалось, что в должности Боровика заменит Андрей Глущенко, пришедший вместе с новым главным тренером Романом Григорчуком. Евгений работал в Черноморце еще при тренерах Сергея Ковальце и Алексее Антонове.

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