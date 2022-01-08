Григорчук впервые встретился с игроками Черноморца в гостиннице "Лондонская", сообщает Instagram одесситов.

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Там же команда провела первую тренировку – футболисты занимались в тренажерном зале. Завтра, 9 января, команда совершит пробежку по Приморскому бульвару, а затем отправится на сбор в Турцию, где пробудет с 9 по 27 января.

К слову, "моряки" занимают 14-е место в УПЛ по итогам осенней части чемпионата и сменили тренера во время зимнего перерыва.

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