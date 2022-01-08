"Інформація про мій відхід з Чорноморця? Не знаю, якщо у вас з'явилася така інформація, це так. Мені повідомили про те, що я покидаю Чорноморець. Ні, з Григорчуком я не розмовляв.

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Хто повідомив про відхід? Керівництво набрало та сказало. Плани щодо майбутнього місця роботи, чи маю варіанти? Так, Барселона мене запросила, зараз їду до Барселони", – розповів Боровик у коментарі FanDay.

Зазначалось, що на посаді Боровика замінить Андрій Глущенко, який прийшов разом із новим головним тренером Романом Григорчуком. Євген працював у Чорноморці ще за тренерів Сергія Ковальця та Олексія Антонова.

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