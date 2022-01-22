"Супряга не решает, вернуться ему в СК Днепр-1 или нет. Опять же нужно спросить у главного тренера (Игора Йовичевича, – прим.), хочет ли он видеть Владислава в своей команде.

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Супряге нужен тренер, который поверит в него, как в свое время Дмитрий Михайленко. При нем он открылся, много забивал.

Вот мы перед началом сезона взяли Русина. Он у нас не заиграл. Такая же ситуация могла быть и с Супрягой. Сейчас для Супряги места в команде нет. Есть Довбик. Его никто не продавал. Взяли второго форварда – испанца. Поэтому Супрягу сейчас никто брать не будет", – сказал Полунин в комментарии FanDay.

Напомним, Супряга – воспитанник Днепра. В августе 2018 года за 6,5 млн евро перешел в Динамо. С июля 2019-го по июль 2020-го выступал в аренде в СК Днепр-1 и сумел забить 14 голов. В текущем сезоне провел за Динамо 6 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.

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