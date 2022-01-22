"Супряга не вирішує, повернутися йому в СК Дніпро-1 чи ні. Знову ж таки, треба запитати у головного тренера (Ігора Йовічевіча, – прим.), чи хоче він бачити Владислава у своїй команді.

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Супрязі потрібен тренер, який повірить у нього, як свого часу Дмитро Михайленко. При ньому він розкрився, багато забивав.

Ось ми перед початком сезону взяли Русина. Він у нас не заграв. Така сама ситуація могла бути і з Супрягою. Зараз для Супряги місця в команді немає. Є Довбик. Його ніхто не продавав. Взяли другого форварда – іспанця. Тому Супрягу зараз ніхто брати не буде", – сказав Полунін у коментарі FanDay.

Нагадаємо, Супряга – вихованець Дніпра. У серпні 2018 року за 6,5 млн євро перейшов у Динамо. З липня 2019-го по липень 2020-го виступав в оренді в СК Дніпро-1 і зумів забити 14 голів. У поточному сезоні провів за Динамо 6 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

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