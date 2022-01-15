Форвард Динамо Владислав Супряга все еще может перебраться на Апеннины.

После серьезных изменений в руководстве Салернитаны, главный аутсайдер Серии А планирует изменить и вектор кадровой работы клуба. Среди главных задач нового спортивного директора клуба Вальтера Сабатини – поиск интересных для инвестиций молодых игроков.

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По информации Calcio Style, первой ласточкой "гранатовых" может стать нападающий Динамо Владислав Супряга, интерес к которому ранее проявляли Дженоа, Сампдория, Удинезе и сама Салернитана.

"Темно-красные" всерьез готовы побороться за украинца – ожидается, что киевляне запросят за своего форварда от 5 до 10 млн евро. Президент итальянского клуба Даниэле Иерволино рассчитывает, что ему удастся убедить Динамо снизить стоимость или даже отпустить форварда в аренду. Также отмечается, что никогда ранее Супряга не был так близок к переезду в Серию А.

Напомним, в текущем сезоне Владислав провел за Динамо 263 минуты в 6 матчах – без результативных действий. Transfermarkt оценивает игрока в 4 млн евро.

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