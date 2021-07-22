Олимпийские игры

Группа C

Египет – Испания – 0:0

Испанцы привезли в Токио экстраординарную команду. С таким подбором игроков можно было бы претендовать на медали Евро. Главный тренер "Красной Фурии" (U-23) Луис де ла Фуэнте выпустил в старте сразу 6 исполнителей, которые недавно пробивались в полуфинал континентального первенства. Это голкипер Унаи Симон, центрбеки Пау Торрес и Эрик Гарсия, полузащитники Педри и Дани Ольмо, а также форвард Сосьедада Микель Оярсабаль.

Довершили звездный состав пиренейцев вечно молодые и перспективные футболисты мадридского Реала – Марко Асенсио с Дани Себальос Титулованный де ла Фуэнте остался верен схеме с 4-мя защитниками. Слева вышел 21-летний кантерано Барсы Хуан Миранда, а на противоположном фланге – универсальный каталонец Оскар Мингеса. Главный кузнец европейского золота "Рохиты" с 2019-го – Себальйос – разгонял атаки из глубины, а неутомимый Педри (65 матчей перед Олимпиадой) традиционно балансировал между линиями.

Испания, которая в последний раз выигрывала Олимпиаду на домашних Играх в Барселоне (1992), прогнозируемо завладела инициативой с первых минут и почти не отдавала африканцам мяча. И в финальной трети были проблемы, прежде всего с последней передачей. Довести дело до удара удалось лишь на 19-й минуте, когда трехходовка Себальос-Менигеса-Асенсио завершилась заблокированным выстрелом балеарца метров с 12-ти.

В середине первого тайма де ла Фуэнте пришлось провести вынужденную замену. Мингеса в борьбе с соперником повредил заднюю поверхность бедра и не сумел продолжить игру. Вместо воспитанника Барсы появился кантерано Мадрида Хесус Вальехо, который выступал на позиции правого фулбэка еще 6 лет назад, в Сарагосе.

Себальос, устав от стерильного контроля, взял игру на себя и мощного приложился с линии штрафной – Египет спасла штанга! Лучший момент у испанцев случился через полчаса игры. Команда Шавки Гариеба защищалась очень организованно, не гнушаясь мелким фолом.

В составе "Красной Фурии" выпадали Оярсабаль и Асенсио – 0 обыгрышей или других острых действий за стартовые 45 минут. Больше всего разочаровывал вингер Реала, которому испанская пресса предсказывала блестящий турнир. "Марко должен наконец проснуться" – говорилось в превью олимпийского турнира на Марке. Однако Асенсио не просыпался...

Египтяне переходят на откровенные грубости. Перед свистком на перерыв Испания потеряла еще и Себальоса, которому едва не сломали ногу. Тахер грубо заехал по лодыжке 24-летнего хавбека. После просмотра видеоповтора палестинский рефери решил, что этот эпизод не тянет на красную. Многочисленные протесты испанской делегации оказались напрасными – лишь предупреждение. 0: 0 – итог печальной первой половины. Испанцы чаще владели мячом (61% на 39%) и больше пробивали (3-2), но без особых дивидендов.

После перерыва картина почти не изменилась. Мерино выдвинулся немного вперед, а памплонець Хон Монкайола, который заменил травмированного Себальоса, расположился ниже. Египет оборонялся низким блоком, мгновенно накрывая технических испанцев – Педри или Ольмо. Юной звездочке Барсы сильно досталось на 55-й, в этой же атаке капитан "фараонов" грубо обошелся с Оярсаблем. Пока капитан Сосьедада корчился от боли, соперник брутально боднул его шипами по спине, мол, вставай, парень, это же мужская игра.

Жесткий футбол в исполнении египтян заставил "Рохиту" действовать осторожнее. Испанцы старались избегать опасных столкновений, атаковали медленно и робко. Де ла Фуенте, конечно, это не нравилось, отсюда же тройная замена на 63-й – вместо Мерино, Асенсио и Оярсабаля вышли Солер, Оскар Хиль и Рафа Мир.

Египет продолжал гнуть свою линию, любой быстрый выпад "Фурии" заканчивался фолом. Хегази ценой желтой останавливал Мира практически на линии штрафной. Сам же Рафа неудачно пробил в стенку. Испания полностью проваливает второй тайм. Ни одного удара в створ по состоянию на 88 минуту, низкие скорости, минимум креатива. Цитируя классика: без вкуса без искусства. Активный Мир мог вырвать победу в конце основного времени, но бесхитростно замкнул навесную передачу от Миранды – прямо по центру.

Вальехо тоже потерял роскошную возможность за несколько секунд до финального свистка. В конце концов, ничейный результат выглядит справедливо. Египет, несмотря на местами жестокую игру, заслужил добытое очко. Испании нужно серьезно добавлять, чтобы оправдать реноме фаворита в следующих матчах.

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