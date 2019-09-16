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"Сделал дубль с Боснией, теперь должен забивать за Рому", – Джеко рассказал об оригинальной мотивации для Мхитаряна

13:10 62 Читати українською
"Сделал дубль с Боснией, теперь должен забивать за Рому", – Джеко рассказал об оригинальной мотивации для Мхитаряна
Мхитарян и Джеко / SkySports

Нападающий Ромы Эдин Джеко прокомментировал дебютный гол Генриха Мхитаряна в составе "волков".

12’ Бриан Кристанте
20’ Эдин Джеко
22’ Генрих Мхитарян
33’ Джастин Клюйверт
 
Доменико Берарди 53’
Доменико Берарди 72’
12’ Бриан Кристанте
20’ Эдин Джеко
22’ Генрих Мхитарян
33’ Джастин Клюйверт
53’ Доменико Берарди
72’ Доменико Берарди

"Надеемся на хорошее взаимопонимание с Мхитаряном. Он форвард высокого уровня, играл во многих сильных командах. Я сказал ему: "Ты забил два гола против Боснии, теперь должен забивать и в Роме". Когда Генрих адаптируется, то станет еще лучше.

Дебютный гол Мхитаряна в видеообзоре матча Рома – Сассуоло – 4:2

Я всегда был счастлив остаться в Риме, а когда я забиваю – рад еще больше. Мы верим в тренера и должны продолжать в том же духе, расти от игры к игре.

Жена убедила меня остаться? Прежде всего, я должен быть уверен сам, но я принимаю все решения по ней и моими родителями, ради детей, счастливы. Моя дочь Уна называет Рим "нашим домом", – рассказал Джеко в комментарии Forzaroma.info.

Напомним, Рома в результативном матче одолела Сассуоло 4:2, а один из голов в свой актив записал Мхитарян.

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Теги
Италия Генрих Мхитарян Генрих Мхитарян Эдин Джеко Эдин Джеко Рома Рома Рома - Сассуоло
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