"Сделал дубль с Боснией, теперь должен забивать за Рому", – Джеко рассказал об оригинальной мотивации для Мхитаряна

Нападающий Ромы Эдин Джеко прокомментировал дебютный гол Генриха Мхитаряна в составе "волков".

"Надеемся на хорошее взаимопонимание с Мхитаряном. Он форвард высокого уровня, играл во многих сильных командах. Я сказал ему: "Ты забил два гола против Боснии, теперь должен забивать и в Роме". Когда Генрих адаптируется, то станет еще лучше.

Дебютный гол Мхитаряна в видеообзоре матча Рома – Сассуоло – 4:2

Я всегда был счастлив остаться в Риме, а когда я забиваю – рад еще больше. Мы верим в тренера и должны продолжать в том же духе, расти от игры к игре.

Жена убедила меня остаться? Прежде всего, я должен быть уверен сам, но я принимаю все решения по ней и моими родителями, ради детей, счастливы. Моя дочь Уна называет Рим "нашим домом", – рассказал Джеко в комментарии Forzaroma.info.

Напомним, Рома в результативном матче одолела Сассуоло 4:2, а один из голов в свой актив записал Мхитарян.

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