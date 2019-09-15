СПАЛ победил Лацио, Болонья осуществила впечатляющий камбэк против Брешии: 3-й тур Серии А, матчи воскресенья

Состоялись очередные матчи 3-го тура Серии А.

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Чемпионат Италии 2019/2020, 3-й тур

СПАЛ – Лацио – 2:1

Голы: Петанья, 63, Куртич, 90+2 – Иммобиле, 17

Парма – Кальяри – 1:3

Голы: Барилла, 58 – Чеппителли, 23, 39, Симеоне, 77

Брешия – Болонья – 3:4

Голы: Доннарумма, 10, 19, Чистана, 42 – Бани, 36, Паласио, 56, Поли, 60, Орсолини, 80

Красная карточка: Дессена, 48

Рома – Сассуоло – начало матча в 19:00

Верона – Мілан – начало матча в 21:45

СПАЛ дома принимал Лацио. Римляне с первых минут захватили иницативу, что позволило уже на 17-й минуте открыть счет. Нарушение правил в штрафной – пенальти, который уверенно реализовал Иммобиле. Во втором тайме хозяева после розыгрыша углового сумели отыграться благодаря голу Петаньи на 63-й. Более счет в матче не менялся – 1:1, Лацио продолжает терять важные очки и рискует выпасть из первой десятки в турнирной таблице.

Парма дома не смогла ничего противопоставить Кальяри. На дубль Чеппителли в первом тайме хозяева смогли ответить лишь одним голом Барилли в начале второй половины. А позже Симеоне на 77-й добил соперников. В итоге – 1:3 в пользу Кальяри.

Брешия и Болонья устроили целое представление в воскресном матче! Дубль Альфредо Доннаруммы и точный удар Чистана в первом тайме, казалось, заранее определили победителя этой пары, но сначала красная карточка Дессене поколебала уверенность хозяев, а затем Паласио, Денсвил и Орсолини точными ударами склонили чашу весов на свою сторону – 3:4!

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