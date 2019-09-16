"Зробив дубль з Боснією, тепер мусиш забивати за Рому", – Джеко розповів про оригінальну мотивацію для Мхітаряна

Нападник Роми Едін Джеко прокоментував дебютний гол Генріха Мхітаряна у складі "вовків".

"Сподіваємося на хороше взаєморозуміння з Мхітаряном. Він форвард високого рівня, грав у багатьох сильних командах. Я сказав йому: "Ти забив два голи проти Боснії, тепер повинен забивати і в Ромі". Коли Генріх адаптується, то стане ще кращим.

Дебютний гол Мхітаряна у відеоогляді матчу Рома – Сассуоло – 4:2

Я завжди був щасливий залишитися в Римі, а коли я забиваю – радий ще більше. Ми віримо в тренера та повинні продовжувати в тому ж дусі, зростати від гри до гри.

Дружина переконала мене залишитися? Перш за все, я повинен бути переконаний сам, але я приймаю всі рішення з нею і моїми батьками, заради дітей, які щасливі. Моя дочка Уна називає Рим "нашим домом", – розповів Джеко в коментарі Forzaroma.info.

Нагадаємо, Рома у результативному матчі здолала Сассуоло 4:2, а один із голів до свого активу записав Мхітарян.

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