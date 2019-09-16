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"Зробив дубль з Боснією, тепер мусиш забивати за Рому", – Джеко розповів про оригінальну мотивацію для Мхітаряна

13:09 538 Читать на русском
"Зробив дубль з Боснією, тепер мусиш забивати за Рому", – Джеко розповів про оригінальну мотивацію для Мхітаряна
Мхітарян та Джеко / SkySports

Нападник Роми Едін Джеко прокоментував дебютний гол Генріха Мхітаряна у складі "вовків".

12’ Бріан Крістанте
20’ Едін Джеко
22’ Генріх Мхітарян
33’ Джастін Клюйверт
 
Доменіко Берарді 53’
Доменіко Берарді 72’
12’ Бріан Крістанте
20’ Едін Джеко
22’ Генріх Мхітарян
33’ Джастін Клюйверт
53’ Доменіко Берарді
72’ Доменіко Берарді

"Сподіваємося на хороше взаєморозуміння з Мхітаряном. Він форвард високого рівня, грав у багатьох сильних командах. Я сказав йому: "Ти забив два голи проти Боснії, тепер повинен забивати і в Ромі". Коли Генріх адаптується, то стане ще кращим.

Дебютний гол Мхітаряна у відеоогляді матчу Рома – Сассуоло – 4:2

Я завжди був щасливий залишитися в Римі, а коли я забиваю – радий ще більше. Ми віримо в тренера та повинні продовжувати в тому ж дусі, зростати від гри до гри.

Дружина переконала мене залишитися? Перш за все, я повинен бути переконаний сам, але я приймаю всі рішення з нею і моїми батьками, заради дітей, які щасливі. Моя дочка Уна називає Рим "нашим домом", – розповів Джеко в коментарі Forzaroma.info.

Нагадаємо, Рома у результативному матчі здолала Сассуоло 4:2, а один із голів до свого активу записав Мхітарян.

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Теги
Генріх Мхітарян Генріх Мхітарян Едін Джеко Едін Джеко Рома Рома Італія Рома - Сассуоло
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