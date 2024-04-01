"Как повлияла на игру затянувшаяся тревога? Было тяжело из-за этого, но мы были в одинаковых условиях с полтавчанами. Думаю, им также тяжело было. Тяжело как физически, так и психологически – даже больше. Ты выходишь из раздевалки, уже размялся там – и снова тревога. Потом сели, читаем новости, потом опять по кругу. Хорошо, что все так закончилось.

Ярмоленко вернулся голом: видеообзор матча УПЛ Ворскла – Динамо – 1:5

Такое с Динамо впервые, чтобы тревога несколько раз прерывала игру? Да, мы обсуждали в раздевалке – не припоминаю, чтобы было несколько тревог подряд, и так долго матч не мог продолжиться. Хотя была тоже достаточно длинная продолжалась в Ужгороде, где мы вообще не доиграли.

Честно говоря, счет не по игре, видимо. Более-менее равная игра, но, видимо, наш класс немного дал о себе знать, как говорят эксперты. Свои полумоменты мы реализовали. Сыграло свою роль возвращение Ярмоленко? Конечно, это даже не обсуждается, это чувствуется в коллективе", – поделился Кабаев в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, Динамо разбило Ворсклу (5:1) во вчерашнем матче 22-го тура УПЛ. Игра длилась почти 4 часа из-за нескольких воздушных тревог.

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