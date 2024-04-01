"Як вплинула на гру тривала тривога? Було тяжко через це, але ми були в однакових умовах з полтавцями. Гадаю, їм також тяжко було. Важко як фізично, так і психологічно – навіть більше. Ти виходиш із роздягальні, вже розім‘явся там – і знову тривога. Потім сіли, читаємо новини, потім знову по колу. Добре, що все так закінчилося.

Ярмоленко повернувся голом: відеоогляд матчу УПЛ Ворскла – Динамо – 1:5

Таке з Динамо вперше, щоб тривога кілька разів переривала гру? Так, ми обговорювали в роздягальні – не пригадую, щоб було кілька тривог поспіль, і так довго матч не міг продовжитись. Хоча була теж досить довга тривала в Ужгороді, де ми взагалі не дограли.

Чесно кажучи, рахунок не по грі, мабуть. Більш-менш рівна гра, але, мабуть, наш клас трохи дався взнаки, як кажуть експерти. Свої напівмоменти ми реалізували. Зіграло свою роль повернення Ярмоленка? Звісно, це навіть не обговорюється, це відчувається в колективі", – поділився Кабаєв у коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, Динамо розбило Ворсклу (5:1) у вчорашньому матчі 22-го туру УПЛ. Гра тривала майже 4 години через кілька повітряних тривог.

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